Чотирьох підозрюваних у вбивстві чоловіка на Троєщині відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Києві обрали запобіжний захід групі людей, які підозрюються у вбивстві чоловіка на Троєщині. Так, одну людину взяли під варту, чотирьох відправили під домашній арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру міста Києва.
“За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 3 судом обрано запобіжні заходи групі осіб, які підозрюються в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень чоловіку, від яких останній помер на місці”, — сказано у повідомленні.
Так, о 1 годині ночі 7 січня 2020 року група з 5 осіб, двоє з яких є неповнолітніми, зустріли на вулиці Маяковського 43-річного чоловіка, із яким вступили в конфлікт. У ході інциденту вказані особи почали наносити удари потерпілому руками, ногами та палицею, в результаті чого чоловік помер на місці.
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Наразі всім членам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та Деснянським районним судом міста Києва до 4 членів групи застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, одного — взято під варту.
Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.