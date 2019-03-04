У Києві на Троєщині в під'їзді знайшли повішеного чоловіка

"За попередніми даними, чоловіка знайшли повішеним на шостому поверсі, четвертого під’їзду по вулиці Милославській. Наразі допитуються свідки, документів при чоловікові не було, попередньо встановлено, що він 1965 року народження. Офіційна причина смерті буде відома після судово-медичної експертизи",- сказала Федоровська.



За її словами, жінка яка знайшла повішене тіло чоловіка раніше з ним проживала. Також, за попередньою інформацією відомо, що це його дружина, адже вона надала поліції свідоцтво про їх одруження чи розлучені вони наразі невідомо.



Також, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".



Нагадаємо, у Харківській області повішеною на високовольтній вишці знайшли 17-річну школярку коледжу.