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Школярку знайшли повішеною на високовольтній вишці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Харківській області повішеною на високовольтній вишці знайшли 17-річну школярку коледжу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

"27 лютого близько 19:46 до Куп'янського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який вигулював собаку поряд із річкою. Чоловік побачив на високовольтній вишці тіло людини", - йдеться в повідомленні.

За адресою працівники поліції знайшли тіло повішеної дівчини. Неподалік знаходилися зошити на ім'я та прізвище школярки одного із коледжів Куп'янського району.

"Померлою виявилася 17-річна мешканка Куп'янського району. Попередньо, вона покінчила життя самогубством", - повідомили у ГУНП.

За даними поліції, 26 лютого на заняттях в коледжі дівчинці стало зле. Їй запропонували викликати "швидку допомогу", однак дівчина відмовилася та самовільно покинула аудиторію. Вдома дівчина не з'явилася. Наступного дня її знайшли у зашморгу.

"Як з’ясувала поліція, раніше дівчина неодноразово залишала місце свого мешкання. Її знайомі чули від неї наміри покінчити із життям. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Зараз встановлюються всі обставини трагедії", - прокоментували в поліції.

Нагадаємо, У Львові чоловік намагався повіситися на світлофорі.

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