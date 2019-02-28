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Школьницу нашли повешенной на высоковольтной вышке

Школьницу нашли повешенной на высоковольтной вышке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Харьковской области повешенной на высоковольтной вышке нашли 17-летнюю школьницу колледжа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

"27 февраля около 19:46 в Купянский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который выгуливал собаку рядом с рекой. Мужчина увидел на высоковольтной вышке тело человека", - говорится в сообщении.

По адресу работники полиции нашли тело повешенной девушки. Неподалеку находились тетради по имени и фамилии школьницы одного из колледжей Купянского района.

"Умершей оказалась 17-летняя жительница Купянского района. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством", - сообщили в ГУНП.

По данным полиции, 26 февраля на занятиях в колледже девочке стало плохо. Ей предложили вызвать "скорую помощь", однако девушка отказалась и самовольно покинула аудиторию. Дома девушка не появилась. На следующий день ее нашли в петле.

"Как выяснила полиция, ранее девушка неоднократно оставляла место своего проживания. Ее знакомые слышали от нее намерения покончить с жизнью. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", - прокомментировали в полиции.

Напомним, во Львове мужчина пытался повеситься на светофоре.

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