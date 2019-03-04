В Киеве на Троещине в подъезде нашли повешенного мужчину

"По предварительным данным, мужчины нашли повешенным на шестом этаже, четвертого подъезда по улице Милославской. Сейчас допрашиваются свидетели, документов при мужчине не было, предварительно установлено, что он 1965 года. Официальная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы" - сказала Федоровская.



По ее словам, женщина которая нашла повешенное тело мужчины раньше с ним проживала. Также, по предварительной информации известно, что это его жена, ведь она предоставила полиции свидетельство об их браке, разведены ли они пока неизвестно.



Также, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".



Напомним, в Харьковской области повешенной на высоковольтной вышке нашли 17-летнюю школьницу колледжа.