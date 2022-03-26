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На Донеччині тривають обстріли по всій лінії розмежування, окупанти застосували фосфорні боєприпаси

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На Донеччині російські окупаційні війська не припиняють інтенсивні обстріли по всій лінії розмежування. З початку доби в результаті обстрілу загинула щонайменше одна людина . Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.

На Донеччині тривають обстріли по всій лінії розмежування, окупанти застосували фосфорні боєприпаси

Цитата

“На Донеччині росіяни не припиняють інтенсивні обстріли по всій лінії розмежування. З початку доби і на даний час відомо, що одна людина загинула внаслідок мінометного обстрілу на виїзді з Мар’їнки, кількість поранених уточнюємо.
В Авдіївській промці російські фашисти застосували фосфорні боєприпаси. Наслідки цих обстрілів зараз встановлюємо. Сильні обстріли були й на околицях Торецька. Пошкоджено 16 трансформаторних підстанцій, із них 12 вже вдалося полагодити”, - повідомив Кириленко.

Деталі

З його слів, зранку у суботу почалися роботи з відновлення електропостачання. Так, на щастя, у Торецькій громаді немає жертв серед мирного населення, але є значні пошкодження житла – усі ці факти документуються.

Продовжується евакуація цивільного населення із прифронтових населених пунктів. Зі слів Кириленка, з початку широкомасштабного вторгнення вже більше 101 365 людей евакуйовано з області на поїздах, тисячі вивезені автобусами з лінії розмежування.

Крім того, напередодні з Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом виїхали 2800 осіб, ще 4 тисячі маріупольців були централізовано евакуйовані автобусами з Бердянська до Запоріжжя.

“Ситуація у Маріуполі залишається складною: Росія продовжує знищувати місто з усіх видів озброєнь. Вчора президент Франції Емманюель Макрон оголосив про підготовку “гуманітарної операції” з евакуації Маріуполя спільно з Туреччиною та Грецією. Це дарує надію на порятунок десятків тисяч маріупольців, які досі залишаються у блокаді”, - зазначив голова ОДА.

Також він повідомив, що Мінреінтеграції офіційно звернулося до голови МКЧХ з вимогою отримати від Росії списки всіх громадян України, які були примусово депортовані окупантами з Маріуполя, та забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну.

Нагадаємо

Як писав УНН, командування Генштабу збройних сил росії змінило риторику щодо цілей повномасштабного вторгнення на територію України. Зокрема, начальник Генштабу зс рф Сергій Рудський просуває наратив, що основна мета «спецоперації» в Україні - повне визволення Донбасу.

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