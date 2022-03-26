В Донецкой области продолжаются обстрелы по всей линии разграничения, оккупанты применили фосфорные боеприпасы

Цитата

“В Донецкой области россияне не прекращают интенсивные обстрелы по всей линии разграничения. С начала суток и в настоящее время известно, что один человек погиб в результате минометного обстрела на выезде из Марьинки, количество раненых уточняем.

В Авдеевской промке русские фашисты применили фосфорные боеприпасы. Последствия этих обстрелов сейчас устанавливаем. Сильные обстрелы были и на окраинах Торецька. Повреждены 16 трансформаторных подстанций, из них 12 уже удалось починить”, - сообщил Кириленко.

Детали

С его слов, утром в субботу начались работы по восстановлению электроснабжения. Так, к счастью, в Торецкой общине нет жертв среди мирного населения, но есть значительные повреждения жилья - все эти факты документируются.

Продолжается эвакуация гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов. Со слов Кириленко, с начала широкомасштабного вторжения уже более 101 365 человек эвакуированы из области на поездах, тысячи вывезены автобусами с линии разграничения.

Кроме того, накануне из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом выехали 2800 человек, еще 4 тысячи мариупольцев были централизованно эвакуированы автобусами из Бердянска в Запорожье.

“Ситуация в Мариуполе остается сложной: Россия продолжает уничтожать город из всех видов вооружений. Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подготовке “гуманитарной операции” по эвакуации Мариуполя совместно с Турцией и Грецией. Это дарит надежду на спасение десятков тысяч мариупольцев, которые до сих пор остаются в блокаде”, — отметил председатель ОГА.

Также он сообщил, что Минреинтеграции официально обратилось к председателю МККК с требованием получить от россии списки всех граждан Украины, которые были принудительно депортированы оккупантами из Мариуполя, и обеспечить для них возможность безопасно вернуться в Украину.

Напомним

Как писал УНН, командование Генштаба вооруженных сил россии изменило риторику относительно целей полномасштабного вторжения на территорию Украины. В частности, начальник Генштаба ВС рф Сергей Рудской продвигает нарратив, что основная цель "спецоперации"в Украине - полное освобождение Донбасса.