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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 69066 перегляди

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«Повне визволення Донбасу»: росіяни змінили цілі «спецоперації»

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Командування Генштабу збройних сил росії змінило риторику щодо цілей повномасштабного вторгнення на територію України, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Повне визволення Донбасу»: росіяни змінили цілі «спецоперації»

Зокрема, начальник Генштабу зс рф Сергій Рудський просуває наратив, що основна мета «спецоперації» в Україні - повне визволення Донбасу. Про «денацифікацію» та «демілітаризацію» нашої країни Рудський останні кілька днів не згадує.

Крім того, міжнародний відділ пропагандистського медіа РИА публікує мапу, на якій зафіксовано, що російські окупанти протягом двох тижнів не здійснюють наступ у жодному напрямку.

Більше того, на пропагандистській карті зображено скупчення українських військових біля тимчасово заблокованих окупантами українських населених пунктів.

«Ці факти можуть свідчити про те, що ворог поступово змінює інформаційний ґрунт для російського населення. Оскільки «спецоперація» пішла не за запланованим у кремлі сценарієм, росіян готують до менш грандіозних «перемог», - вважають у ЦПД при РНБО.

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