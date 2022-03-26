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"Полное освобождение Донбасса": россияне изменили цели "спецоперации"

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Командование Генштаба Вооруженных сил россии изменило риторику относительно целей полномасштабного вторжения на территорию Украины, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при РНБО Украины.

"Полное освобождение Донбасса": россияне изменили цели "спецоперации"

В частности, начальник Генштаба вс рф Сергей Рудской продвигает нарратив, что основная цель "спецоперации" в Украине - полное освобождение Донбасса. О "денацификации" и "демилитаризации" нашей страны Рудской последние несколько дней не вспоминает.

Кроме того, международный отдел пропагандистского медиа РИА публикует карту, на которой зафиксировано, что российские оккупанты в течение двух недель не осуществляют наступление ни в одном направлении.

Более того, на пропагандистской карте изображено скопление украинских военных возле временно заблокированных оккупантами украинских населенных пунктов.

"Эти факты могут свидетельствовать о том, что враг постепенно меняет информационную почву для российского населения. Поскольку "спецоперация" пошла не по запланированному в Кремле сценарию, россиян готовят к менее грандиозным "победам", — считают в ЦПД при РНБО.

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