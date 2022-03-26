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У росії проблеми з проведенням весняної призовної кампанії 2022 року - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Генштабі ЗСУ повідомляють, що у росії помітили різке зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У росії проблеми з проведенням весняної призовної кампанії 2022 року - розвідка

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У рф проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Цитата

"З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил російської федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

У Генштабі додали, що окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління.

Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

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