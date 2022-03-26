В россии проблемы с проведением весенней призывной кампании 2022 года - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Генштабе ВСУ сообщают, что в россии заметили резкое снижение количества контрактников в соотношении к срочной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
В рф просматривается тенденция резкого снижения количества контрактников в соотношении к срочной службы. Таким образом, ухудшение социальной составляющей вследствие международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели вероятно обострят проблему комплектования русского войска качественным персоналом.
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"С учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил российской федерации и привлечения к боевым действиям военнослужащих срочной службы, проведения весенней призывной кампании 2022 года, который начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной", - говорится в сообщении.
Кроме того, что техника поступает со складов хранения и арсеналов к оккупационных подразделений, пытаются восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предыдущей эксплуатации и длительного хранения.
В Генштабе добавили, что оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления.
Это объясняется невозможностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащее перегруппировку и применение войск для поддержания необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.