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На Донеччині триває відновлення електропостачання у прифронтових селищах

На Донеччині триває відновлення електропостачання у прифронтових селищах

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Донецькій області триває відновлення електропостачання у селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення. Про це розповів на брифінгу представник пресцентру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.

"За сприяння представників цивільно-військового співробітництва триває відновлення електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення. У частині Травневого мережу вже відновили, роботи тривають", - сказав Праута.

Крім того, за його словами, командування Об’єднаних сил спільно з керівництвом Луганської обласної державної адміністрації та благодійниками продовжують реалізацію заходів з надання допомоги мешканцям населених пунктів Луганської області, постраждалим внаслідок нещодавньої пожежі.

"Зокрема, для учнів місцевої школи у селищі Смолянинове військовослужбовці привезли шкільне приладдя, рюкзаки, книги, підручники, одяг та іграшки", - зазначив Праута.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежа на Луганщині: збитки оцінюють у 450 млн гривень

Нагадаємо, з початку року на Донеччині близько третини пошкоджених обстрілами будинків люди відновили своїми силами. Як зазначалося, в населених пунктах, розташованих в безпосередній близькості до лінії фронту, співробітники ДСНС не можуть відновлювати житло без домовленостей про "режим тиші", тому місцеві жителі роблять це самотужки.

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