На Донеччині триває відновлення електропостачання у прифронтових селищах

"За сприяння представників цивільно-військового співробітництва триває відновлення електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення. У частині Травневого мережу вже відновили, роботи тривають", - сказав Праута.

Крім того, за його словами, командування Об’єднаних сил спільно з керівництвом Луганської обласної державної адміністрації та благодійниками продовжують реалізацію заходів з надання допомоги мешканцям населених пунктів Луганської області, постраждалим внаслідок нещодавньої пожежі.



"Зокрема, для учнів місцевої школи у селищі Смолянинове військовослужбовці привезли шкільне приладдя, рюкзаки, книги, підручники, одяг та іграшки", - зазначив Праута.

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Нагадаємо, з початку року на Донеччині близько третини пошкоджених обстрілами будинків люди відновили своїми силами. Як зазначалося, в населених пунктах, розташованих в безпосередній близькості до лінії фронту, співробітники ДСНС не можуть відновлювати житло без домовленостей про "режим тиші", тому місцеві жителі роблять це самотужки.