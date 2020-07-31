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На Донеччині близько третини пошкоджених будинків люди відновили своїми силами

На Донеччині близько третини пошкоджених будинків люди відновили своїми силами

Київ • УНН

 • 14218 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. З початку року на Донеччині близько третини пошкоджених обстрілами будинків люди відновили своїми силами. Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповів заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає УНН.

"З початку року відновлено 350 будинків, з них близько 100 будинків люди відновили самостійно", - сказав Філашкін.

За його словами, в населених пунктах, розташованих в безпосередній близькості до лінії фронту, зокрема, поблизу Донецького аеропорту, співробітники ДСНС не можуть відновлювати житло без домовленостей про "режим тиші", тому місцеві жителі роблять це самотужки.

"Є такі населені пункти як Піски, Водяне, Опитне, Жованка, Травневе, Гладосове і ряд інших, де співробітники ДСНС без "режиму тиші" зайти туди працювати не можуть. Це дуже небезпечно. Ми до цих населених пунктів завозимо будівельні матеріали. Всім людям, хто може відновити будинки самостійно. Будівельні матеріали ми завозимо за рахунок матрезерву облдержадміністрації, і люди відновлюють самостійно такі будинки ", - розповів заступник голови ДонОДА.

Він зазначив, що зараз співробітники ДСНС відновлюють будинки в таких прифронтових містах як Авдіївка, Мар'їнка та Красногорівка.

Як повідомляв УНН, цього року влада Донецької області має намір відновити не менше тисячі будинків, пошкоджених в ході бойових дій.

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