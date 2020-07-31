В Донецкой области около трети поврежденных домов люди восстановили своими силами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. С начала года в Донецкой области около трети поврежденных обстрелами домов люди восстановили своими силами. Об этом в эфире телеканала “Дом” рассказал заместитель главы Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
“С начала года восстановлено 350 домов, из них около 100 домов люди восстановили самостоятельно”, — сказал Филашкин.
По его словам, в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии фронта, в частности, вблизи Донецкого аэропорта, сотрудники ГСЧС не могут восстанавливать жилье без договоренностей о “режиме тишины”, поэтому местные жители делают это своими силами.
“Есть такие населенные пункты как Пески, Водяное, Опытное, Жованка, Травневое, Гладосово и ряд других, где сотрудники ГСЧС без „режима тишины“ зайти туда работать не могут. Это очень опасно. Мы в эти населенные пункты завозим строительные материалы. Всем людям, кто может восстановить дома самостоятельно. Строительные материалы мы завозим за счет матрезерва облгосадминистрации, и люди восстанавливают самостоятельно такие дома”, — рассказал замглавы ДонОГА.
Он отметил, что сейчас сотрудники ГСЧС восстанавливают дома в таких прифронтовых городах как Авдеевка, Марьинка и Красногоровка.
Как сообщал УНН, в этом году власти Донецкой области намерены восстановить не менее тысячи домов, поврежденных в ходе боевых действий.