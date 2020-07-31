У Донецькій ОДА розповіли про відновлення пошкоджених обстрілами будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Цього року влада Донецької області має намір відновити не менше тисячі будинків, пошкоджених в ході бойових дій. Про це в ефірі телеканалу "Дім" розповів заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає УНН.
"У цьому році ми повинні відновити не менше тисячі будинків. У цьому нам допомагають співробітники ДСНС з усієї України. На даний момент 200 співробітників ДСНС вже працюють по всій лінії фронту", - сказав він.
За його словами, мова йде не про капітальний ремонт пошкоджених обстрілами будинків.
"Відновлюються будинки, які можна відновити, це дахи, вікна, не капітальний ремонт будівель. Ці будівлі будуть відновлені до кінця жовтня, до 1 листопада", - заявив Філашкін.
Він зазначив, що влада Донецької області веде переговори з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій про виплату компенсацій жителям зруйнованих обстрілами будинків.
"З початку війни 13 288 будинків були зруйновані або постраждали. На 1 січня цього року було 5,5 тисячі (таких будинків - ред.) ... Потрібно відновити [в цьому році] не менше тисячі будинків", - зазначив заступник голови ДонОДА.
Філашкін також уточнив, що наразі будинкі відновлюють за кошти бюджету Донецької області.
Як повідомляв УНН, в липні 2019 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про виплату власникам зруйнованого в результаті бойових дій на Донбасі житла в сумі 300 тис. грн.