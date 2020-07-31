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В Донецкой ОГА рассказали о восстановлении поврежденных обстрелами домов

В Донецкой ОГА рассказали о восстановлении поврежденных обстрелами домов

Киев  •  УНН

 • 15839 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В этом году власти Донецкой области намерены восстановить не менее тысячи домов, поврежденных в ходе боевых действий. Об этом в эфире телеканала “Дом” рассказал заместитель главы Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

“В этом году мы должны восстановить не менее тысячи домов. В этом нам помогают сотрудники ГСЧС со всей Украины. В настоящий момент 200 сотрудников ГСЧС уже работают по всей линии фронта”, — сказал он.

По его словам, речь идет не о капитальном ремонте поврежденных обстрелами домов.

“Восстанавливаются дома, которые можно восстановить, это крыши, окна, не капитальный ремонт зданий. Эти здания будут восстановлены до конца октября, до 1 ноября”, — заявил Филашкин.

Он отметил, что власти Донецкой области ведут переговоры с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий о выплате компенсаций жителям разрушенных обстрелами домов.

“С начала войны 13 288 домов были разрушены или пострадали. На 1 января этого года было 5,5 тысяч (таких домов — ред.)... Нужно восстановить (в этом году) не менее тысячи домов”, — отметил замглавы ДонОГА.

Филашкин также уточнил, что сейчас дома восстанавливают за счет бюджета Донецкой области.

Как сообщал УНН, в июле 2019 года Кабинет министров Украины принял решение о выплате владельцам разрушенного в результате боевых действий на Донбассе жилья в сумме 300 тыс. грн.

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