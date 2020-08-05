В Донецкой области продолжается возобновление электроснабжения в прифронтовых поселках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Донецкой области продолжается возобновление электроснабжения в селах Травневое и Гладосово, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электропитания. Об этом рассказал на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
"При содействии представителей гражданско-военного сотрудничества продолжается восстановление электроснабжения в селах Травневое и Гладосово, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электропитания. В части Травневое сеть уже восстановили, работы продолжаются", - сказал Праута.
Кроме того, по его словам, командование Объединенных сил совместно с руководством Луганской областной государственной администрации и благотворителями продолжают реализацию мероприятий по оказанию помощи жителям населенных пунктов Луганской области, пострадавшим в результате недавнего пожара.
"В частности, для учеников местной школы в поселке Смоляниново военнослужащие привезли школьные принадлежности, рюкзаки, книги, учебники, одежду и игрушки", - отметил Праута.
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Напомним, с начала года в Донецкой области около трети поврежденных обстрелами домов люди восстановили своими силами. Как отмечалось, в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии фронта, сотрудники ГСЧС не могут восстанавливать жилье без договоренностей о "режиме тишины", поэтому местные жители делают это самостоятельно.