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На Донеччині три добровольчі підрозділи передали озброєння поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Бійці батальйонів ім. Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії прийняли рішення передати залишки зброї поліцейським. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Процес передачі озброєння офіційно зафіксований. Він відбувся за участі керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів.

На місці працювали слідчі та працівники вибухотехнічної служби. Поліцейські також забезпечили публічну безпеку під час процедури передачі зброї.

Нагадаємо, на Донеччині виявили схрон боєприпасів та тротилу.

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