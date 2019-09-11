На Донеччині виявили схрон боєприпасів та тротилу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На околиці міста Костянтинівка Донецької області була знайдена сумка, в якій знаходилося 10 гранат, понад тисячу набоїв, шість тротилових шашок та детонатори. Наразі загрозу нейтралізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
“Вибухонебезпечний арсенал знайшов місцевий житель та повідомив поліцейських. На місці працювала слідчо-оперативна група Костянтинівського відділення поліції”, — йдеться у повідомленні.
Відстань до житлових будинків — близько кілометра. Правоохоронці забезпечили безпеку під час обстеження знахідки.
“Боєприпаси та вибухівка вилучені працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій для подальшої утилізації”, — зазначили в поліції.
Так, з початку року поліцейські Донеччини вилучили 537 гранат, 112 одиниць вогнепальної зброї та 80 кг вибухових речовин.
Нагадаємо, на Донеччині в річці знайшли арсенал боєприпасів.