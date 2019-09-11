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На Донеччині виявили схрон боєприпасів та тротилу

На Донеччині виявили схрон боєприпасів та тротилу

Київ • УНН

 • 11977 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. На околиці міста Костянтинівка Донецької області була знайдена сумка, в якій знаходилося 10 гранат, понад тисячу набоїв, шість тротилових шашок та детонатори. Наразі загрозу нейтралізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

“Вибухонебезпечний арсенал знайшов місцевий житель та повідомив поліцейських. На місці працювала слідчо-оперативна група Костянтинівського відділення поліції”, — йдеться у повідомленні.

Відстань до житлових будинків — близько кілометра. Правоохоронці забезпечили безпеку під час обстеження знахідки.

“Боєприпаси та вибухівка вилучені працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій для подальшої утилізації”, — зазначили в поліції.

Так, з початку року поліцейські Донеччини вилучили 537 гранат, 112 одиниць вогнепальної зброї та 80 кг вибухових речовин.

Нагадаємо, на Донеччині в річці знайшли арсенал боєприпасів.

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