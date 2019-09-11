В Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов и тротила
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На окраине города Константиновка Донецкой области была найдена сумка, в которой находилось 10 гранат, более тысячи патронов, шесть тротиловых шашек и детонаторы. Сейчас угрозу нейтрализованы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
“Взрывоопасный арсенал нашел местный житель и сообщил полицейских. На месте работала следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции”, — говорится в сообщении.
Расстояние до жилых домов — около километра. Правоохранители обеспечили безопасность во время обследования находки.
“Боеприпасы и взрывчатка изъяты работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для дальнейшей утилизации”, — отметили в полиции.
Так, с начала года полицейские Донецкой области изъяли 537 гранат, 112 единиц огнестрельного оружия и 80 кг взрывчатых веществ.
Напомним, в Донецкой области в реке нашли арсенал боеприпасов.