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На Донеччині в річці знайшли арсенал боєприпасів

На Донеччині в річці знайшли арсенал боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У місті Павлополь Донецької області, з річки Кальміус правоохоронці вилучили арсенал боєприпасів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

Інформацію, що в річці можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети, прикордонникам оперативних підрозділів надали місцеві жителі.

Згодом водолазна група ДСНС підняла з річки один нерозірваний снаряд та 4 артилерійські снаряди з детонаторами, 917 набоїв калібру 5.45 мм, 517 набоїв калібру 7.62х54 мм та 27 набоїв калібру 7.62х39 мм.

"На щастя, небезпечні знахідки нікому не завдали шкоди, постійна взаємодія військовослужбовців Донецького прикордонного загону з цивільним населенням дала позитивний результат – при виявленні одного зі снарядів, громадяни одразу сповістили військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

За два дні занурень силами ДСНС і оперативників Донецько-Луганського регіонального управління вибухонебезпечні предмети було вилучено.

Нагадаємо, в одному із селищ Станично-Луганського району Луганської області виявлено схрон зі зброєю та боєприпасами.

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