На Донеччині в річці знайшли арсенал боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У місті Павлополь Донецької області, з річки Кальміус правоохоронці вилучили арсенал боєприпасів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Інформацію, що в річці можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети, прикордонникам оперативних підрозділів надали місцеві жителі.
Згодом водолазна група ДСНС підняла з річки один нерозірваний снаряд та 4 артилерійські снаряди з детонаторами, 917 набоїв калібру 5.45 мм, 517 набоїв калібру 7.62х54 мм та 27 набоїв калібру 7.62х39 мм.
"На щастя, небезпечні знахідки нікому не завдали шкоди, постійна взаємодія військовослужбовців Донецького прикордонного загону з цивільним населенням дала позитивний результат – при виявленні одного зі снарядів, громадяни одразу сповістили військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
За два дні занурень силами ДСНС і оперативників Донецько-Луганського регіонального управління вибухонебезпечні предмети було вилучено.
Нагадаємо, в одному із селищ Станично-Луганського району Луганської області виявлено схрон зі зброєю та боєприпасами.