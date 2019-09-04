В Донецкой области в реке нашли арсенал боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В городе Павлополь Донецкой области, из реки Кальмиус правоохранители изъяли арсенал боеприпасов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Информацию, что в реке могут находиться взрывоопасные предметы, пограничникам оперативных подразделений сообщили местные жители.
Впоследствии водолазная группа ГСЧС подняла из реки один неразорванный снаряд и 4 артиллерийских снаряда со взрывателями, 917 патронов калибра 5.45 мм, 517 патронов калибра 7.62х54 мм и 27 патронов калибра 7.62х39 мм.
"К счастью, опасные находки никому не причинили вреда, постоянное взаимодействие военнослужащих Донецкого пограничного отряда с гражданским населением дало положительный результат - при обнаружении одного из снарядов, граждане сразу сообщили военнослужащим", - говорится в сообщении.
За два дня погружений силами ГСЧС и оперативников Донецко-Луганского регионального управления взрывоопасные предметы были изъяты.
Напомним, в одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.