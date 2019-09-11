В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинские добровольческой армии приняли решение передать остатки оружия полицейским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.
На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.
Напомним, в Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов и тротила.