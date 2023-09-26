На Донеччині рятувальники потрапили під ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В смт Північне Донецької області російські окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі, яка виникла через ворожу атаку, повідомляє ДСНС, пише УНН.
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«Рятувальники Торецька потрапили під ворожий обстріл. Вогнеборці працювали на пожежі в смт Північне Бахмутського району, що була спричинена ворожою атакою. В цей час окупанти розпочали повторний обстріл»,- йдеться у повідомленні у Telegram.
Як повідомляється, ніхто з рятувальників не постраждав.
Доповнення
Рятувальники за добу через ворожі обстріли здійснили 192 виїзди на ліквідацію наслідків. Зайнялось 27 пожеж, з яких 22 виникли на Херсонщині.