На Донеччині рятувальники потрапили під ворожий обстріл

Цитата

«Рятувальники Торецька потрапили під ворожий обстріл. Вогнеборці працювали на пожежі в смт Північне Бахмутського району, що була спричинена ворожою атакою. В цей час окупанти розпочали повторний обстріл»,- йдеться у повідомленні у Telegram.

Як повідомляється, ніхто з рятувальників не постраждав.

Доповнення

Рятувальники за добу через ворожі обстріли здійснили 192 виїзди на ліквідацію наслідків. Зайнялось 27 пожеж, з яких 22 виникли на Херсонщині.