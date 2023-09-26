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З 27 пожеж, що стались за добу по Україні через обстріли - 22 були на Херсонщині

З 27 пожеж, що стались за добу по Україні через обстріли - 22 були на Херсонщині

Київ • УНН

 • 160142 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Рятувальники за добу через ворожі обстріли здійснили 192 виїзди на ліквідацію наслідків. Зайнялось 27 пожеж, з яких 22 виникли на Херсонщині, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

"Херсонщина. Впродовж минулої доби вогнеборці загасили 22 пожежі, що виникли через ворожі атаки. Рятувальники працювали всю ніч і вже на ранок всі пожежі було ліквідовано. російська армія безжально нищить цивільну інфраструктуру та оселі мирних людей, але рятувальники роблять все можливе та надможливе, щоб врятувати кожне життя та зберегти будинки людей", - йдетья у повідомленні.

Всього підрозділами ДСНС впродовж доби здійснено 192 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 27 пожеж та надано психологічну допомогу 138 особам.

Доповнення

З початку війни здійснено 118 тисяч 325 виїздів, ліквідовано 16 тисяч 547 пожеж, врятовано 4 тисячі 328 осіб, надано психологічну допомогу 227 тисяч 50 особам.

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