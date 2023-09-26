Из 27 пожаров, произошедших за сутки по Украине из-за обстрелов - 22 были на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Спасатели за сутки из-за вражеских обстрелов осуществили 192 выезда на ликвидацию последствий. Возникло 27 пожаров, из которых 22 возникли на Херсонщине, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
"Херсонщина. За прошедшие сутки пожарные потушили 22 пожара, возникших из-за вражеских атак. Спасатели работали всю ночь и уже на утро все пожары были ликвидированы. российская армия безжалостно уничтожает гражданскую инфраструктуру и дома мирных людей, но спасатели делают все возможное и сверхвозможное, чтобы спасти каждую жизнь и сохранить дома людей", - говорится в сообщении.
Всего подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 192 выезда на ликвидацию последствий обстрелов оккупантами населенных пунктов и объектов инфраструктуры, ликвидировано 27 пожаров и оказана психологическая помощь 138 лицам.
Дополнение
С начала войны осуществлено 118 тысяч 325 выездов, ликвидировано 16 тысяч 547 пожаров, спасено 4 тысячи 328 человек, оказана психологическая помощь 227 тысяч 50 лицам.
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