В Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В пгт Северное Донецкой области российские оккупанты обстреляли спасателей во время тушения пожара, который возник из-за вражеской атаки, сообщает ГСЧС, пишет УНН.
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«Спасатели Торецка попали под вражеский обстрел. Пожарные работали на пожаре в пгт Северное Бахмутского района, который был вызван вражеской атакой. В это время оккупанты начали повторный обстрел», - говорится в сообщении в Telegram.
Как сообщается, никто из спасателей не пострадал.
Дополнение
Спасатели за сутки из-за вражеских обстрелов совершили 192 выезда на ликвидацию последствий. Возникло 27 пожаров, из которых 22 возникли на Херсонщине.