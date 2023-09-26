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В Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел

В Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел

Киев • УНН

 • 177713 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В пгт Северное Донецкой области российские оккупанты обстреляли спасателей во время тушения пожара, который возник из-за вражеской атаки, сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Цитата

«Спасатели Торецка попали под вражеский обстрел. Пожарные работали на пожаре в пгт Северное Бахмутского района, который был вызван вражеской атакой. В это время оккупанты начали повторный обстрел», - говорится в сообщении в Telegram.

Как сообщается, никто из спасателей не пострадал.

Дополнение

Спасатели за сутки из-за вражеских обстрелов совершили 192 выезда на ликвидацию последствий. Возникло 27 пожаров, из которых 22 возникли на Херсонщине.

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