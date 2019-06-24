На Донеччині розслідують смерть молодої породіллі у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Донецькій області розслідують смерть 23-річної породіллі у перинатальному центрі. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №2 проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником.
За даними слідства, 20 червня о 06:08 до Перинатального центру Маріуполя у важкому стані поступила 23-річна вагітна жінка з антенатальною смертю дитини, тобто загибель плода, що настала у першому або другому періоді пологів.
За результатом огляду консиліум лікарів перевів жінку до палати інтенсивної терапії, та о 10:00 їй провели оперативне розродження.
"23 червня о 08:20 у породіллі почався набряк легенів. Після проведення інтенсивної терапії та повторного огляду лікарями її відправлено до реанімації, але вжиті легенево-серцеві реанімаційні заходи життя пацієнтці, на жаль, не врятували — о 14:30 через наростаючу поліорганну недостатність жінка померла", - повідомили у відомстві.
Досудове розслідування за цим фактом триває.
Для встановлення причин смерті жінки та її дитини було призначено низку експертиз, у тому числі судово-медичну, та накладено арешт на вилучену медичну документацію.
Нагадаємо, в Одесі суд взяв під варту чотирьох лікарів, яких підозрюють у смерті пацієнтів.