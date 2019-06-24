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В Донецкой области расследуют смерть молодой роженицы в больнице

Киев • УНН

 • 11995 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Донецкой области расследуют смерть 23-летней роженицы в перинатальном центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

В Донецкой области расследуют смерть молодой роженицы в больнице

Под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры №2 проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

По данным следствия, 20 июня в 6:08 в Перинатальный центр Мариуполя в тяжелом состоянии поступила 23-летняя беременная женщина с антенатальной гибелью ребенка, то есть гибель плода наступила в первом или втором периоде родов.

По результатам осмотра консилиум врачей перевел женщину в палату интенсивной терапии, и в 10:00 ей провели оперативное родоразрешение.

"23 июня в 8:20 у роженицы начался отек легких. После проведения интенсивной терапии и повторного осмотра врачами ее отправили в реанимацию, но принятые легочно-сердечные реанимационные мероприятия жизни пациентке, к сожалению, не спасли - в 14:30 из-за нарастающей полиорганной недостаточности женщина умерла", - сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование по этому факту продолжается.

Для установления причин смерти женщины и ее ребенка был назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, и наложен арест на удаленную медицинскую документацию.

Напомним, в Одессе суд взял под стражу четырех врачей, которых подозревают в смерти пациентов.

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