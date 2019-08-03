На Донеччині розпочалася передача виборчої документації ОВО №50
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Донецькій області розпочалася передача уповноваженим представникам ЦВК пакетів з виборчими документами з в ОВО № 50. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК у Facebook.
“У Покровську розпочалася передача уповноваженим представникам ЦВК пакетів з виборчими документами ДВК виборчих дільниць, вказаних у постанові Комісії № 1849, з виборчими бюлетенями з виборів народних депутатів України для голосування в ОВО № 50, контрольними талонами і предметами, списками виборців та іншою документацію, необхідною для здійснення ЦВК повторного підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування в цьому окрузі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу № 50 у Покровську на Донеччині щоб забрати виборчу документацію.