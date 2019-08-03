В Донецкой области началась передача избирательной документации ОВО №50
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Донецкой области началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами с в ОВО № 50. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК в Facebook.
“В Покровске началась передача уполномоченным представителям ЦИК пакетов с избирательными документами УИК избирательных участков, указанных в постановлении Комиссии № 1849, с избирательными бюллетенями по выборам народных депутатов Украины для голосования в ОВО № 50, контрольными талонами и предметами, списками избирателей и другой документации, необходимой для осуществления ЦИК повторного подсчета голосов и установления итогов голосования в этом округе”, — говорится в сообщении.
Напомним, авиация МВД доставила членов ЦИК к проблемному избирательного округа № 50 в Покровске Донецкой чтобы забрать избирательную документацию.