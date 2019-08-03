Авіація МВС доставила членів ЦВК до округу на Донеччині забрати документацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу № 50 у Покровську на Донеччині щоб забрати виборчу документацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС України.
“Щоб попередити можливі провокації та протиправні дії, було прийнято рішення перемістити виборчу документацію з проблемного округу за допомогою авіації МВС. Окрім того, охороняти документи буде поліцейський спецпідрозділ”, — йдеться в повідомленні.
Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що 5 серпня — це останній строк встановлення результатів виборів. Допомога МВС дає можливість вчасно та оперативно закрити питання з підрахунком голосів.
“Cитуація для Центральної виборчої комісії достатньо не типова, таке стається вперше. Ми вдячні МВС та Нацполіції за можливість оперативно налагодити пересування членів комісії та уповноважених представників секретаріату до Покровська. Там ми отримаємо виборчу документацію, доставимо її до Києва та за добу проведемо підрахунок голосів”, — сказав Радченко.
Нагадаємо,комісія своєю постановою від 1 серпня наказала внести зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 50, про що скласти протокол з поміткою “Уточнений”, та транспортувати його та іншу виборчу документацію до Комісії не пізніше 12 години 2 серпня 2019 року.
Однак у встановлений строк вказану постанову ЦВК окружною виборчою комісією ОВО № 50 виконано не було.
Відтак, Комісія визначила, що повноваження ОВК ОВО № 50 щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 здійснює Центральна виборча комісія.