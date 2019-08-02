ЦВК встановить підсумки голосування в 50 окрузі замість ОВК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Центральна виборча комісія здійснюватиме повноваження окружної виборчої комісії ОВО № 50 щодо встановлення підсумків голосування в цьому окрузі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.
2 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого розглянула питання забезпечення встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50.
Як повідомлялося, Комісія своєю постановою від 1 серпня наказала внести зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 50, про що скласти протокол з поміткою "Уточнений", та транспортувати його та іншу виборчу документацію до Комісії не пізніше 12 години 2 серпня 2019 року.
Однак у встановлений строк вказану постанову ЦВК окружною виборчою комісією ОВО № 50 виконано не було.
Відтак, Комісія визначила, що повноваження ОВК ОВО № 50 щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 здійснює Центральна виборча комісія.
При цьому Комісія зобов’язала членів ОВК № 50 передати уповноваженим представникам ЦВК пакети з виборчими документами ДВК виборчих дільниць.
ЦВК звернулася до Національної поліції України для забезпечення охорони під час приймання, передачі та транспортування від ОВК до ЦВК зазначеної документації.
Нагадаємо, в ЦВК сподіваються, що підіб’ють підсумки виборів до 5 серпня.