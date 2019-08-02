ЦВК встановить підсумки голосування в 50 окрузі замість ОВК

2 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого розглянула питання забезпечення встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50.

Як повідомлялося, Комісія своєю постановою від 1 серпня наказала внести зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 50, про що скласти протокол з поміткою "Уточнений", та транспортувати його та іншу виборчу документацію до Комісії не пізніше 12 години 2 серпня 2019 року.

Однак у встановлений строк вказану постанову ЦВК окружною виборчою комісією ОВО № 50 виконано не було.

Відтак, Комісія визначила, що повноваження ОВК ОВО № 50 щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 здійснює Центральна виборча комісія.

При цьому Комісія зобов’язала членів ОВК № 50 передати уповноваженим представникам ЦВК пакети з виборчими документами ДВК виборчих дільниць.

ЦВК звернулася до Національної поліції України для забезпечення охорони під час приймання, передачі та транспортування від ОВК до ЦВК зазначеної документації.

Нагадаємо, в ЦВК сподіваються, що підіб’ють підсумки виборів до 5 серпня.