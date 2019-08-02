ЦИК установит результаты голосования в 50 округе вместо ОИК
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия будет осуществлять полномочия окружной избирательной комиссии ОВО № 50 по установлению итогов голосования в этом округе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.
2 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого рассмотрела вопросы обеспечения установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50.
Как сообщалось, Комиссия своим постановлением от 1 августа приказала внести изменения в установленные итоги голосования в ОВО № 50, о чем составить протокол с пометкой "Уточненный", и транспортировать его и другую избирательную документацию в Комиссию не позднее 12:00 2 августа.
Однако в установленный срок указанное постановление ЦИК окружной избирательной комиссией ОВО № 50 выполнено не было.
Следовательно, Комиссия определила, что полномочия ОИК ОВО № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 осуществляет Центральная избирательная комиссия.
При этом Комиссия обязала членов ОИК № 50 передать уполномоченным представителям ЦИК пакеты с избирательными документами УИК избирательных участков.
ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для обеспечения охраны во время приема, передачи и транспортировки от ОИК в ЦИК указанной документации.
Напомним, в ЦИК надеются, что подведут итоги выборов до 5 августа.