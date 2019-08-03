Авиация МВД доставила членов ЦИК в округ в Донецкой забрать документацию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Авиация МВД доставила членов ЦИК к проблемному избирательного округа № 50 в Покровске Донецкой чтобы забрать избирательную документацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
“Чтобы предупредить возможные провокации и противоправные действия, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД. Кроме того, охранять документы будет полицейское спецподразделение”, — говорится в сообщении.
Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа — это последний срок установления результатов выборов. Помощь МВД дает возможность своевременно и оперативно закрыть вопрос с подсчетом голосов.
“Ситуацию для Центральной избирательной комиссии достаточно не типичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровск. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов”, — сказал Радченко.
Напомним, комиссия своим постановлением от 1 августа приказала внести изменения в установленные итоги голосования в ОВО № 50, о чем составить протокол с пометкой “Уточненный”, и транспортировать его и другую избирательную документацию в Комиссию не позднее 12:00 2 августа 2019 года.
Однако в установленный срок указанное постановление ЦИК окружной избирательной комиссией ОВО № 50 выполнено не было.
Следовательно, Комиссия определила, что полномочия ОИК ОВО № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 осуществляет Центральная избирательная комиссия.