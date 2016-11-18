На Донеччині працівника Державної міграційної служби судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На Донеччині працівника Державної міграційної служби судитимуть за отримання неправомірної вигоди у сумі п'ять тисяч гривень. Про це УНН повідомили у перс-службі прокуратури Донецької області.
Установлено, що працівник міграційної служби 1989 р.н. оформлювала паспорти (а саме — вклеювала фотокартки при досягненні 25 та 45-річного віку) особам, які мешкають на тимчасово окупованій території Донецької області без присутності самих власників паспортів. За цю роботу жінка отримувала неправомірну вигоду.
У серпні поточного року слідчі прокуратури спільно з працівниками спецпідрозділу по боротьбі з корупцією Управління СБУ в Донецькій області затримали жінку під час отримання хабара у сумі 5000 грн за оформлення 14 паспортів.
Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст.368 КК України (отримання неправомірної вигоди) скеровано до суду для розгляду по суті.
Максимальне покарання за вказаною статтею до 10 років позбавлення волі.