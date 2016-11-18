В Донецкой области работницу Государственной миграционной службы будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Донецкой области сотрудницу Государственной миграционной службы будут судить за получение неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что работница миграционной службы 1989 г.р. оформляла паспорта (а именно - вклеивала фотографии при достижении 25 и 45-летнего возраста) лицам, проживающим на временно оккупированной территории Донецкой области без присутствия самих владельцев паспортов. За эту работу женщина получала неправомерную выгоду.
В августе текущего года следователи прокуратуры совместно с сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией Управления СБУ в Донецкой области задержали женщину во время получения взятки в сумме 5 тыс. грн за оформление 14 паспортов.
Обвинительный акт по ч. 3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) направлен в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание по указанной статье до 10 лет лишения свободы.