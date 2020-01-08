На Донеччині під час пожежі у колодязі тепломережі загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У місті Краматорськ, що у Донецькій області, вогнеборці під час гасіння пожежі у колодязі тепломережі виявили тіло загиблої людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Так, 7 січня о 18:38 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вулиці Ярослава Мудрого у місті Краматорськ Донецької області. За вказаною адресою виїхали пожежники.
“Рятувальники з’ясували, що пожежа сталася всередині колодязя тепломережі. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої людини”, — йдеться у повідомленні.
Пожежа була локалізована о 18:57 та ліквідована о 19:18. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Волині під час пожежі загинув 73-річний чоловік.