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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Донеччині окупанти за добу вбили трьох людей, ще трьох поранили

Київ • УНН

 • 114387 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області минулої доби загинуло троє людей, ще троє місцевих жителів отримали поранення. Є пошкодження, зокрема інфраструктурного об'єкта у Курахівській громаді. Про це повідомив у понеділок в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.

На Донеччині окупанти за добу вбили трьох людей, ще трьох поранили

Цитата

“Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 3”, - написав Мороз у Telegram.

Деталі

За його словами, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав 7 артобстрілів, 2 мінометних обстрілів, 1 обстрілу Градами і авіаудару. У Богоявленці пошкоджені господарчі споруди.

На Донецькому напрямку Авдіївка потрапила під масований артобстріл окупантів. Внаслідок атаки одна людина загинула. У Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай, Ганівка і Трудове, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

На Горлівському напрямку через обстріли минулої доби пошкоджено 2 будинки у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, багатоповерхівку і промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. У Званівській громаді під вогнем Переїзне, у Лиманській громаді — Торське і Зарічне.

Доповнення

За даними голови МВС Ігоря Клименка, цієї ночі ворог завдав 19 обстрілів по території України, у Донецькій області близько 22:00 російські військові атакували об'єкт інфраструктури.

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