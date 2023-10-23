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В Донецкой области оккупанты за сутки убили трех человек, еще троих ранили

Киев • УНН

 • 114387 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки погибли три человека, еще трое местных жителей получили ранения. Есть повреждения, в частности инфраструктурного объекта в Кураховской громаде. Об этом сообщил в понедельник и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

В Донецкой области оккупанты за сутки убили трех человек, еще троих ранили

Цитата

“Всего за сутки россияне убили 3 жителей Донетчины, ранили еще 3”, - написал Мороз в Telegram.

Детали

По его словам, на Волновахском направлении Угледар подвергся 7 артобстрелам, 2 минометным обстрелам, 1 обстрелу Градами и авиаудару. В Богоявленке повреждены хозяйственные постройки.

На Донецком направлении Авдеевка попала под массированный артобстрел оккупантов. В результате атаки один человек погиб. В Кураховской громаде обстреляны Веселый Гай, Гановка и Трудовое, поврежден инфраструктурный объект.

На Горловском направлении из-за обстрелов за прошедшие сутки повреждены 2 дома в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады. В Звановской громаде под огнем Переездное, в Лиманской громаде — Торское и Заречное.

Дополнение

По данным главы МВД Игоря Клименко, этой ночью враг нанёс 19 обстрелов по территории Украины, в Донецкой области около 22:00 российские военные атаковали объект инфраструктуры.

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