На Донеччині куля влучила в надувний модуль надання допомоги на КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На КПВВ "Майорське" куля влучила в надувний модуль пункту надання допомоги. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“4 серпня вночі, в одному із таких модулів, в якому розташовано пункт надання допомоги населенню на контрольно-пропускного пункті в’їзду — виїзду „Майорське“, зазнав пошкоджень повітряний балон. В цей час у модулі знаходились 3 співробітники 8 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління, які несуть цілодобове чергування та 5 цивільних громадян одна з них — дитина. Пошкодження має наскрізний характер, попередньо, в результаті влучення кулі”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники вжили всіх необхідних заходів для сталого функціонування модуля, на даний час пошкодження усунене.
Нагадаємо, з початку сьогоднішньої доби бойовики на Донбасі вже 8 разів обстріляли позиції Збройних сил України.