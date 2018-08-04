В Донецкой области пуля попала в надувной модуль оказания помощи на КПВВ

“4 августа ночью, в одном из таких модулей, в котором расположен пункт оказания помощи населению на контрольно-пропускного пункте въезда — выезда ”Майорское", был поврежден воздушный баллон. В это время в модуле находились 3 сотрудника 8 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, которые несут круглосуточное дежурство и 5 гражданских лиц, среди них — ребенок. Повреждение имеет сквозной характер, предварительно, в результате попадания пули”, - говорится в сообщении.

Спасатели приняли все необходимые меры для устойчивого функционирования модуля, в настоящее время повреждение устранено.

Напомним, с начала сегодняшних суток боевики на Донбассе уже 8 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.