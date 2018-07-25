На Донбасі затримано трьох осіб за підозрою у співпраці з терористами "ДНР"

"Військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил затримали трьох громадян за підозрою у співпраці з незаконним збройним формуванням так званою "ДНР", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, затримання осіб відбулися на стаціонарних та мобільних блокпостах поблизу населених пунктів Валер’янівки та Маріуполя Донецької області.Громадян було передано співробітникам Національної поліції за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.



Нагадаємо, військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито та затримано бойовика “2-го армійського корпусу “ЛНР”.



