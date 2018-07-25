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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33374 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 99749 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 10:25 • 129803 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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На Донбассе задержаны три человека по подозрению в сотрудничестве с террористами "ДНР"

На Донбассе задержаны три человека по подозрению в сотрудничестве с террористами "ДНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. В Донецкой области бойцы Национальной гвардии задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали трех граждан по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержания лиц прошли на стационарных и мобильных блокпостах вблизи населенных пунктов Валерьяновка и Мариуполя Донецкой области. Граждан было передано сотрудникам Национальной полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, военной контрразведкой Объединенных сил разоблачено и задержано боевика "2-го армейского корпуса "ЛНР".

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