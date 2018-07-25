На Донбассе задержаны три человека по подозрению в сотрудничестве с террористами "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Донецкой области бойцы Национальной гвардии задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил, передает УНН.
"Военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали трех граждан по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.
Как отмечается, задержания лиц прошли на стационарных и мобильных блокпостах вблизи населенных пунктов Валерьяновка и Мариуполя Донецкой области. Граждан было передано сотрудникам Национальной полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, военной контрразведкой Объединенных сил разоблачено и задержано боевика "2-го армейского корпуса "ЛНР".