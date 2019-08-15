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На Донбасі загинув український військовослужбовець

На Донбасі загинув український військовослужбовець

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вчора бойовики відкрили вогонь по одному з населених пунктів, в результаті обстрілу загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомила на сторінці в Facebook операція об’єднаних сил, передає УНН.

"Вчора, нехтуючи Мінськими домовленостями про повне і безстрокове припинення вогню уздовж усієї лінії розмежування, російські окупанти відкрили вогонь по одному з наших опорних пунктів в районі населеного пункту хутір Вільний", - зазначається в повідомленні.

У результаті ворожого обстрілу отримав поранення не сумісні з життям військовослужбовець Збройних Сил України.

Нагадаємо, 12 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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