На Донбассе погиб украинский военнослужащий

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 14544 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 52099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120521 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131135 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122004 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125804 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128490 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152951 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150985 просмотра

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На Донбассе погиб украинский военнослужащий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Вчера боевики открыли огонь по одному из населенных пунктов, в результате обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила на странице в Facebook операция объединенных сил, передает УНН.

"Вчера, пренебрегая минскими договоренностями о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Вольный", - отмечается в сообщении.

В результате вражеского обстрела получил ранения несовместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня.

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