На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Вчера боевики открыли огонь по одному из населенных пунктов, в результате обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила на странице в Facebook операция объединенных сил, передает УНН.
"Вчера, пренебрегая минскими договоренностями о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Вольный", - отмечается в сообщении.
В результате вражеского обстрела получил ранения несовместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Напомним, 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня.