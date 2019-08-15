На Донбассе погиб украинский военнослужащий

"Вчера, пренебрегая минскими договоренностями о полном и бессрочном прекращении огня вдоль всей линии разграничения, российские оккупанты открыли огонь по одному из наших опорных пунктов в районе населенного пункта хутор Вольный", - отмечается в сообщении.

В результате вражеского обстрела получил ранения несовместимые с жизнью военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня.