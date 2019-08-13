ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. 12 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів:
поблизу Пищевика – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
двічі неподалік Широкиного – із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;
поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
в районі Павлополя – зі стрілецької зброї;
поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;
в районі Пісків - великокаліберних кулеметів;
поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" наші позиції були обстріляні 2 рази:
поблизу Зайцевого – зі снайперської зброї;
неподалік Майорська – із застосуванням з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли:
неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
в районі Водяного – зі стрілецької зброї;
поблизу Гнутового - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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