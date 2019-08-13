ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов:

вблизи Пищевика - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
дважды неподалеку Широкино - с применением ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
в районе Павлополя - из стрелкового оружия;
вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
в районе Песков - крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Гнутово - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наши позиции были обстреляны 2 раза:

вблизи Зайцевого - из снайперского оружия;
неподалеку Майорского - с применением из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела:

неподалеку Талаковки - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Водяного - из стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, в оккупированном Алчевске наблюдатели видели очередь с "паспортами ЛНР".

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