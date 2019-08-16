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На Донбасі зафіксовано вже три ворожих обстріли

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. З початку цієї доби у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три ворожі збройні провокації. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.

"Від початку поточної доби сьогодні, 16 серпня, за наявною на даний час інформацією, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 3 ворожі збройні провокації. Противник здійснив їх на приморській ділянці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил", - проінформував Гуцуляк.

Ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю по наших оборонцях Лебединського та Водяного російсько-окупаційні війська застосовували з напрямку від Ужівки після 07:00 ранку, а потім – з 10:35.

Втрат внаслідок обстрілів від початку доби серед українських військових немає.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики дванадцять разів порушили режим припинення вогню. Втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було.

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