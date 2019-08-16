ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. 15 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;
двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
двічі в районі Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Опитного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
неподалік Лебединського – з автоматичного гранатомета;
поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики з пов’язками СЦКК з'являються біля Станиці щодня - ОБСЄ
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було.
Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала 4 системи "Град" на Донбасі.